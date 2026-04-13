Il concorso di bellezza si è concluso con la vittoria di Margherita Carducci, conosciuta come Ditonellapiaga, che ha superato Patrizia Mirigliani. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni tra i partecipanti e gli organizzatori. I grafici e lo staff coinvolti nella gestione dell’evento avevano già iniziato a preparare i materiali in base ai risultati. La manifestazione si è svolta nella capitale italiana il 13 aprile 2026.

Roma, 13 aprile 2026 - Ditonellapiaga, anzi Margherita Carducci, ha vinto. Anzi, Patrizia Mirigliani ha perso. Il dato di fatto è che il nuovo disco della cantautrice romana potrà continuare a chiamarsi ‘Miss Italia’. A deciderlo è stato il Tribunale di Roma, che ha rigettato il ricorso avanzato da Patrizia Mirigliani, anima del concorso di bellezza omonimo. Ditonellapiaga e la casa discografica BMG sono stati assistiti nel procedimento legale dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza. Il ricorso di Patrizia Mirigliani. Patrizia Mirigliani aveva definito il titolo del disco “gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione, nonché dell’immagine e della reputazione del concorso e delle sue partecipanti”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ditonellapiaga ha vinto contro Patrizia Mirigliani per ‘Miss Italia’: “I miei grafici stavano già impazzendo”

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