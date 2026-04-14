Abbassa i chilometri per vendere l' auto usata | 30enne denunciato per truffa

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di aver truffato un pensionato cittadino. Secondo le indagini, il 30enne aveva abbassato i chilometraggi dell’auto usata per venderla a un prezzo più alto rispetto al reale stato del veicolo. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo, mentre il pensionato ha subito un danno economico consistente.