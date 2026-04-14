Abbassa i chilometri per vendere l' auto usata | 30enne denunciato per truffa
Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di aver truffato un pensionato cittadino. Secondo le indagini, il 30enne aveva abbassato i chilometraggi dell’auto usata per venderla a un prezzo più alto rispetto al reale stato del veicolo. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo, mentre il pensionato ha subito un danno economico consistente.
I carabinieri hanno denunciato un 30enne straniero, residente in provincia, per un raggiro costato carissimo a un pensionato residente in città.L'incubo per la vittima, un 65enne italiano, è iniziato nei mesi scorsi. L'uomo ha confidato a un conoscente la necessità di acquistare un'autovettura.🔗 Leggi su Parmatoday.it
L'auto usata come bazar per vendere la droga, trovato con un chilo di cocaina e una pistola finta senza tappo rossoIl continuo via vai di clienti ha insospettito gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che si sono appostati fino a smascherare...
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HO VENDUTO la mia AUDI RS3.... ma è stata una TRUFFA!!!
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