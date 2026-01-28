Truffa una anziana ossolana | 30enne di Napoli rintracciato e denunciato

La polizia ha rintracciato e denunciato un uomo di 30 anni di Melito di Napoli per aver truffato un’anziana di 88 anni a Ossola. La donna aveva perso oltre 30mila euro in gioielli. L’individuazione del sospettato è arrivata dopo una serie di indagini dei carabinieri, che sono riusciti a identificare e prendere in custodia il responsabile.

L'uomo è stato identificato dai carabinieri. L'episodio risale allo scorso ottobre, quando la vittima aveva consegnato al truffatore gioielli per oltre 30mila euro Aveva truffato una donna ossolana di 88 anni, portandole via oltre 30mila euro di gioielli. Rintracciato e identificato dai carabinieri, è stato denunciato: si tratta di un uomo di 30 anni residente nel comune di Melito di Napoli, che nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'uomo è infatti ritenuto dai militari uno degli autori di una truffa messa a segno lo scorso ottobre nella bassa Ossola ai danni di un'anziana del posto.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Ossola Truffa Ausonia, truffa del "finto carabiniere" a un'anziana di 90 anni: rintracciato e bloccato nel napoletano Le forze dell’ordine di Ausonia hanno individuato e fermato un uomo coinvolto nella truffa ai danni di una donna di 90 anni, avvenuta lo scorso estate. Pietradefusi, truffa ai danni di un'anziana: denunciato 17enne Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Anziana truffa il truffatore: finge di credere all'incidente stradale della figlia e lo fa arrestare x.com Anziana truffa il truffatore: finge di credere all'incidente stradale della figlia e lo fa arrestare - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.