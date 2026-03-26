A Bologna è in corso una mostra dedicata a Banksy, l'artista di strada noto per i suoi graffiti provocatori e spesso vietati. La rassegna si concentra sui lavori realizzati nella scuola di Bristol e sui messaggi irriverenti presenti nelle sue opere. Vent'anni fa, nel 2006, la sua popolarità si è consolidata a livello globale, facendolo diventare un punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo.

Bologna, 26 marzo 2026 – Vent’anni fa, era il 2006, la fama di Banksy crebbe vertiginosamente, portando il “rispettato street artist“ a divenire un artista contemporaneo di fama internazionale. E prima? Cosa faceva Robin Gunningham – visto che ora pare sia stata svelata la vera identità – nella città di Bristol dove è nato nel 1973? Nelle foto una delle sale della mostra Banksy Archive 01 - The School of Bristol (1983-2005), a Bologna, Palazzo Fava La mostra a Palazzo Fava fino al 2 agosto Camminando – dal 27 marzo fino al 2 agosto –, per le sale espositive di Palazzo Fava a Bologna, possiamo scoprirlo con la mostra Banksy Archive 1 - The... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Banksy in mostra a Bologna: la scuola di Bristol e quei graffiti ‘proibiti’ pieni di messaggi scomodi

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