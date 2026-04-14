A Venezia The Wild Horses of Sable Island | la mostra fotografica di Roberto Dutesco
A Venezia, negli spazi di Le Stanze della Fotografia, si tiene dal 15 aprile al 5 luglio 2026 la mostra intitolata “The Wild Horses of Sable Island: Survival and Fragility in a Changing World” del fotografo e regista Roberto Dutesco. La rassegna presenta una selezione di immagini dedicate ai cavalli selvaggi di Sable Island, catturate dall’artista durante i suoi viaggi. L'esposizione si concentra sul rapporto tra gli animali e il loro ambiente in un contesto di cambiamenti ambientali.
Dal 15 aprile al 5 luglio 2026, a Venezia, negli spazi de Le Stanze della Fotografia, arriva la mostra “The Wild Horses of Sable Island: Survival and Fragility in a Changing World” del fotografo e regista Roberto Dutesco.Curata da Denis Curti e promossa dalla Fondazione IAMWILD, l’esposizione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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