A Tolmezzo tutto esaurito per l' incontro con Adam Ondra lo scalatore totale

A Tolmezzo si registra il tutto esaurito per l’incontro con Adam Ondra, noto tra gli appassionati come uno dei principali esponenti mondiali dell’arrampicata sportiva. L’evento, intitolato “Uno scalatore totale”, si svolgerà venerdì 17 aprile alle ore 20. La serata è organizzata in presenza di un pubblico numeroso, che ha acquistato tutti i biglietti disponibili.

Sarà Adam Ondra, tra i massimi esponenti mondiali dell’arrampicata sportiva, il protagonista di “Uno scalatore totale”, l’evento, già sold out, in programma venerdì 17 aprile alle ore 20.30 al Teatro comunale Luigi Candoni di Tolmezzo.Considerato uno dei climber più forti di tutti i tempi.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Lo spettacolo dell’Atp Monza Open. Una Pasquetta con i campioni. Tutto esaurito per il grande tennisPasquetta si festeggia al Tennis Club Villa Reale di via Boccaccio, dove fino a domenica è in programma il Monza Open, prestigioso torneo ATP...

'Ti ho sposato per allegria', lo spettacolo da tutto esaurito con Marianella Bargilli fa tappa al Teatro VerdiProsegue con successo la tournée di “Ti ho sposato per allegria”, la brillante produzione targata Teatro Quirino e Teatro Menotti che vede...