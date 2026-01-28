' Ti ho sposato per allegria' lo spettacolo da tutto esaurito con Marianella Bargilli fa tappa al Teatro Verdi

Marianella Bargilli conquista il pubblico con lo spettacolo “Ti ho sposato per allegria”. Al Teatro Verdi, la pièce ha registrato il tutto esaurito, come accade da settimane. La tournée continua a raccogliere consensi, portando in scena una commedia brillante firmata Teatro Quirino e Teatro Menotti. Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia portano in scena un sorriso dietro l’altro, attirando le file di spettatori entusiasti.

Prosegue con successo la tournée di "Ti ho sposato per allegria", la brillante produzione targata Teatro Quirino e Teatro Menotti che vede protagonista Marianella Bargilli al fianco di Giampiero Ingrassia, spettacolo che sta registrando, come la scorsa stagione il sold out tutte le sere. Per l'attrice, originaria di Cecina, si tratta di un atteso ritorno nella sua Toscana, passando anche dalla città di Pisa con due date: sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio lo spettacolo andrà infatti in scena al Teatro Verdi. Lo spettacolo, diretto da Emilio Russo, mette in scena l'universo di Natalia Ginzburg attraverso la storia di Giuliana (Bargilli), un'intrigante figura in cerca di identità, e Pietro (Ingrassia).

