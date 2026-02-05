milano cortina 2026 sport e moda sfilano insieme nella prima passerella olimpica

Milano ha ospitato ieri una sfilata insolita, con sport e moda che si sono uniti in un evento mai visto prima. Alla vigilia dei Giochi Invernali, designer e atleti hanno presentato insieme capi e abbigliamento ispirato alle Olimpiadi, creando un ponte tra due mondi che di solito restano separati. La passerella ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, pronti a scoprire come l’evento olimpico si unisce anche alla moda.

Una sfilata particolare. Alla vigilia dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, sport e moda hanno unito i propri linguaggi in un dialogo inedito dando vita alla prima sfilata olimpica della storia. L’ Olympic Winter Fashion Showcase, promosso dal Comitato Olimpico Internazionale e ospitato al Clubhouse 26 di Milano, ha presentato per la prima volta una selezione di divise ufficiali, abbigliamento tecnico e outfit lifestyle che gli atleti di tutto il mondo indosseranno dentro e fuori dalle competizioni. L’evento ha celebrato l’incontro tra innovazione tecnologica e identità stilistica, mostrando come materiali all’avanguardia e soluzioni funzionali si fondano con l’eleganza che contraddistingue ciascun Comitato Olimpico Nazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

A Milano si è tenuta la prima sfilata olimpica, un evento che ha unito sport e moda in modo insolito.

Milano-Cortina 2026 si avvicina, portando con sé un progetto che unisce sport, innovazione e inclusione.

