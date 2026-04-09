Due giorni di moda si terranno nel centro di Monreale, con eventi programmati per l’11 e il 12 aprile 2026 in piazza Guglielmo. Durante questa manifestazione, le vie della città si trasformeranno in una passerella all’aperto, ospitando sfilate e mostre di capi e accessori. La manifestazione coinvolgerà diversi stilisti e creativi locali, offrendo un’occasione di visibilità e scambio tra professionisti del settore.

Monreale si veste di eleganza e creatività. L’11 e il 12 aprile 2026, la splendida cornice di Piazza Guglielmo ospiterà la nuova edizione di Monreale Moda, patrocinata dal Comune di Monreale: un evento che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di moda e design, con la direzione artistica di Luca Lo Bosco, il gruppo di modelle L.L.B. Team e il coinvolgimento di tutti i parrucchieri di Monreale coordinati da Salvo Lo Coco. Monreale Moda non è soltanto una sfilata, ma una vera celebrazione dell’eccellenza e dell’innovazione nel settore moda. L’evento vedrà la partecipazione di brand affermati e giovani talenti emergenti, offrendo una panoramica completa sulle tendenze del momento e sulle visioni più audaci per il futuro della moda. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Due giorni di moda nel cuore di Monreale: l’11 e il 12 aprile Piazza Guglielmo è passerella a cielo aperto

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