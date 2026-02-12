L' iconico store danese di articoli per la casa in stile scandinavo arriva a Belpasso

La catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo apre a Belpasso, nel Palermitano. È il settimo negozio in Sicilia. La notizia arriva con l’annuncio di nuove assunzioni e l’apertura di un punto vendita che porta un tocco di design nordico nel territorio. La società punta a crescere e a offrire più posti di lavoro nella zona.

Nuove assunzioni per la catena danese di articoli per la casa in puro stile scandinavo che apre il settimo punto vendita in Sicilia. Tante idee per arredare e una promozione eccezionale, valida fino al 18 febbraio: sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli. Anche Catania ha ora il suo punto vendita JYSK, la catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo. Venerdì 13 febbraio alle ore 9.30 inaugura ufficialmente il nuovo store presso il Centro Commerciale Etnapolis, in Contrada Valcorrente 23, Belpasso (CT): si tratta del 7° negozio in Sicilia e del 109° in Italia. Una nuova apertura che rappresenta un traguardo importante per JYSK e conferma il costante impegno e investimento dell’azienda nel mercato italiano e in Sicilia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Belpasso Scandinavo Via Marradi, al posto di Polisport arriva PiùMe: lo store di articoli per la casa apre il quarto punto vendita a Livorno Il selettore dell’account in stile Material 3 Expressive arriva su Google Play Store Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Belpasso Scandinavo Argomenti discussi: Snoop Dogg tedoforo a sorpresa delle Olimpiadi Milano-Cortina: bagno di folla a Gallarate per l'iconico rapper americano. Sequestrato Etnaland: sigilli al parco acquatico di Belpasso dopo un'indagine per «gravi violazioni ambientali» In mattinata il procuratore capo Francesco Curcio e il contrammiraglio Raffaele Macauda terranno una conferenza stampa per illustrare l'operazion - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.