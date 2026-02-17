L' iconico store danese di articoli per la casa in stile scandinavo inaugura a Misterbianco

Ikea apre un nuovo punto vendita a Misterbianco, portando il suo stile scandinavo direttamente in Sicilia. La grande apertura si svolge con una promozione speciale: i clienti trovano sconti fino al 75% su più di 1.000 prodotti, tra cui mobili, accessori e decorazioni per la casa. La scelta di questa località mira a soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni di arredo moderne e convenienti.

Tante idee per arredare e una promozione eccezionale il giorno di inaugurazione con sconti fino al 75% su oltre 1.500 articoli per l’apertura del nuovo punto vendita in Sicilia della catena danese di articoli per la casa in puro stile scandinavo. JYSK raddoppia a Catania e inaugura venerdì 20 febbraio alle ore 9.30, a pochi giorni di distanza dall’apertura del punto vendita nel Centro Commerciale Etnapolis, il suo 8° negozio siciliano e 110° italiano presso il Centro Commerciale Centro Sicilia, lungo la SP54, a Misterbianco. Le due nuove aperture rappresentano un traguardo importante per JYSK e confermano il costante impegno e investimento dell’azienda nel mercato italiano e, in particolare, in Sicilia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo apre a Belpasso, nel Palermitano.

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 120 mila articoli non conformi, tra cui giocattoli, cosmetici e articoli di carnevale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.