A San Giovanni un ponte tra Madrid e Trieste | è Puente de baile il gran galà di flamenco

Da triesteprima.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un ponte che non si vede, ma si sente. È fatto di passi, ritmo ed emozioni. Unisce Madrid e il Friuli Venezia Giulia e prende forma in Puente de Baile, l’evento dedicato al flamenco e alla danza spagnola che trasforma il movimento in esperienza di condivisione. Non solo spettacolo, ma un.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ponte San Giovanni, riapre il parcheggio di piazza ChiabolottiDa martedì 27 gennaio tornerà a essere fruibile il parcheggio di piazza Chiabolotti a Ponte San Giovanni.

"Riqualificare e rendere più sicuro il parcheggio della stazione di Ponte San Giovanni"Primo importante sì all'ordine del giorno del Partito Democratico che ha raccolto il favore anche della minoranza.

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