Ponte San Giovanni riapre il parcheggio di piazza Chiabolotti

A partire da martedì 27 gennaio, il parcheggio di piazza Chiabolotti a Ponte San Giovanni sarà nuovamente aperto al pubblico. La riapertura permette agli utenti di usufruire di un'area di sosta rinnovata e funzionale, facilitando gli spostamenti nella zona. L'amministrazione comunale comunica che il servizio sarà disponibile con le consuete modalità, contribuendo a migliorare la mobilità locale e la fruibilità degli spazi pubblici.

Da martedì 27 gennaio tornerà a essere fruibile il parcheggio di piazza Chiabolotti a Ponte San Giovanni. Fino al termine degli interventi previsti l'area sarà impiegabile soltanto come parcheggio auto, mentre il mercato settimanale continuerà a svolgersi in via Lunghi. A disposizione dei cittadini 70 posteggi auto completamente riqualificati grazie ai fondi Pnrr relativi al Pinqua, asse della centralità di via Cestellini. Si tratta di un parcheggio che, oltre alla fruizione del mercato e delle attività commerciali presenti in zona, consentirà in prospettiva ai cittadini di poter usufruire anche di tutti gli altri spazi pubblici riqualificati.

