LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Torres e Katsuki in fuga Italia in corsa per il podio Oro e argento azzurro nell’U20

Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, la gara maschile ha visto Torres e Katsuki mantenere un vantaggio consistente, mentre l’Italia si trova ancora in corsa per un posto sul podio. Nella categoria Under 20, la medaglia d’oro è stata conquistata dall’atleta con il tempo di 46 minuti e 11 secondi, seguito dall’argento e dal bronzo con tempi rispettivamente di 46:21 e 46:37. La classifica finale ha visto anche la partecipazione di altri atleti, tra cui Buselli, che si è classificato 20° con un tempo di 50:53.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.006: Buselli chiude al 20mo posto con 50?53. Oro Yang con 46?11, argento per Di Fabio con 46?21, bronzo Ni con 46?37. Decima Adamo con 48?57 14.04: E’ DECIMA ADAMO E DUNQUE E’ ARGENTO ITALIA NELLA GARA UNDER 20! Oro per la Cina con 4 punti, argento per l’Italia con 12 punti e bronzo per il Giappone con 13 punti 14.03: Sesta e settima le due giapponesi 14.02: L’azzurra Di Fabio, stremata, cade a terra dopo il traguardo, bronzo per la cinese Ni che porta alla Cina l’oro nella gara a squadre 14.01: Oro per la cinese Yang nella 10 km U20. ARGENTO PER UN’OTTIMA SERENA DI FABIO! 14.00: Sembra aver mollato Di Fabio e dunque sarà argento per l’azzurra 13.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga, Italia in corsa per il podio. Oro e argento azzurro nell’U20 Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga, Italia in corsa per il podio. Oro azzurro nell’U20 Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga, bene gli azzurri