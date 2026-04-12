LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Fiorini e Stano secondi Italia in corsa per il podio Oro e argento azzurro nell’U20

Durante i Mondiali di marcia a squadre in corso a Brasilia, gli atleti italiani hanno ottenuto ottimi risultati nelle gare giovanili e assolute. Fiorini e Stano sono arrivati secondi nella competizione individuale, mentre l’Italia si trova ancora in corsa per il podio complessivo. Nelle categorie under 20, sono stati conquistati medaglie d’oro e d’argento per la nazionale azzurra. La gara si svolge sotto un cielo parzialmente nuvoloso, con sole presente durante le fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40: Stanno stacca Orsoni ed ora è secondo 14.39: C’è il sole ora a Brasilia, nonostante qualche nuvola. Stano ha ripreso Orsoni, sono assieme i due italiani 14.37: Orsoni secondo da solo nella gara maschile, Stano al suo inseguimento. Arrivano anche le immagini del gruppetto inseguitore 14.34: A due giri dal traguardo il giapponese Katsuki 14.30: Fiorini bene in spinta all’inseguimento di Torres, terza piazza per Giorgi 14.24: Fiorini a occhio è in rimonta su Torres che però aveva raggiunto un vantaggio considerevole 14.21: Prosegue l’azione di Katsuki al comando della gara maschile 14.15: le immagini ci mostrano Fiorini al secondo posto, Giorgi dietro più staccata al terzo posto 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fiorini e Stano secondi, Italia in corsa per il podio. Oro e argento azzurro nell’U20 Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga, Italia in corsa per il podio. Oro e argento azzurro nell’U20 Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga, Italia in corsa per il podio. Oro azzurro nell’U20