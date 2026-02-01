È online il bando della XVII edizione del premio internazionale Prospettiva Danza Teatro 2026

È stato pubblicato il bando per la XVII edizione del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2026. La manifestazione, ideata e diretta da Laura Pulin, torna a Padova, aprendo le iscrizioni per la competizione che si svolgerà nel 2026. La rassegna si conferma come uno degli appuntamenti più importanti nel mondo della danza e del teatro, attirando artisti da tutto il mondo.

Al via l'edizione 2026 del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro, ideato e diretto da Laura Pulin nell'ambito della rassegna padovana Prospettiva Danza Teatro. Possono partecipare i coreografi di età compresa tra i 18 e i 45 anni compiuti al momento dell'iscrizione. I partecipanti possono candidare delle creazioni già precedentemente presentate in pubblico in forma di studio o in corso di realizzazione entro e non oltre l'8 marzo 2026. Il progetto vincitore debutterà nella sua interezza - e in anteprima per il Veneto - durante l'edizione 2027 del Festival (durata minima 40 minuti).

