Donne che fanno la differenza | a Montecorvino Rovella la quinta edizione del premio Tina Bassi Romano

Domenica 8 marzo alle 18.30 si svolgerà a Montecorvino Rovella la quinta edizione del premio

Nel corso della serata verranno premiate quattro donne che, attraverso percorsi differenti, si sono distinti nei loro ambiti di competenza Domenica 8 marzo alle ore 18.30, presso l’Ex Conservatorio di Santa Sofia di Montecorvino Rovella, si terrà la quinta edizione del Premio "Tina Bassi Romano - Donne che fanno la differenza". Il riconoscimento, promosso dall’amministrazione comunale, nasce per valorizzare l’eccellenza e il contributo delle donne del nostro territorio, alimentando il dibattito su diritti, parità di genere e rappresentanza femminile nella società contemporanea. Nel corso della serata verranno premiate quattro donne che,... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

