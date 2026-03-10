Inaugurata la nuova casa di comunità di Ponsacco

Oggi si è svolta l'inaugurazione ufficiale della nuova casa di comunità di Ponsacco, che ha aperto i battenti il 5 marzo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e operatori, che hanno presenziato alla cerimonia di taglio del nastro. La struttura, situata nel centro della città, è operativa da alcuni giorni e ora ufficialmente aperta al pubblico.

La struttura, punto di riferimento della sanità locale, è aperta dai primi di marzo. Investimento di circa 4 milioni di fondi Pnrr Taglio del nastro per la casa di comunità di Ponsacco. La struttura è già aperta da qualche giorno, dal 5 marzo, ma l'inaugurazione ufficiale si è svolta stamani, 10 marzo. Con il presidente della Toscana Eugenio Giani sono intervenuti la direttrice generale dell'Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani e il sindaco Gabriele Gasperini. Presenti anche i consiglieri regionali Antonio Mazzeo, Federico Eligi, Irene Galletti, Matteo Trapani e Massimiliano Ghimenti, assieme all'assessore Alessandra Nardini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Asl Umbria 2, inaugurata nuova casa di comunità: "Tappa significativa per la sanità territoriale, avvicina le cure al cittadino”Inaugurata nella mattinata del 3 marzo a Fabro, la nuova sede della Casa della Comunità che ospita i servizi territoriali, di assistenza primaria e... Leggi anche: Monreale, inaugurata la Casa della Comunità: “Sarà un ospedaletto sotto casa” Sanità territoriale, inaugurata a Ponsacco la nuova Casa della Comunità Tutti gli aggiornamenti su Inaugurata la nuova casa di comunità di... Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Trento sud; Inaugurata la nuova Casa di Comunità a Bellusco; Inaugurata la nuova Casa della Comunità dell'Azienda Usl Umbria 2; Bellusco, inaugurata la nuova Casa di Comunità. Bellusco, inaugurata la nuova Casa di ComunitàInaugurata la nuova Casa di Comunità di Bellusco. Una risposta per semplificare l’accesso alle cure e rafforzare la rete sul territorio. mbnews.it Inaugurata a Ponsacco la nuova casa di comunità. Giani: Un presidio fondamentale per i cittadiniA Ponsacco si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova Casa di Comunità, situata in via Caduti di Nassiriya, alle spalle dello storico distretto sanitario. Lo spazio, nato grazie a un ... intoscana.it Inaugurata la nuova bretella in via Fiorentina: “Entro il 2027 ci sarà pure una rotonda” Vede la luce un'opera attesa tanti anni nella zona nord della città. Presente all'inaugurazione della bretella pure la sottosegretaria Fausta Bergamotto Si chiama “Via Bened - facebook.com facebook La Lanterna di Genova illumina il Brasile: inaugurata a Poços De Caldas la prima opera del progetto “Lanterna-luce dei liguri nel mondo” x.com