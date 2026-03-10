Inaugurata la nuova casa di comunità di Ponsacco

Da pisatoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolta l'inaugurazione ufficiale della nuova casa di comunità di Ponsacco, che ha aperto i battenti il 5 marzo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e operatori, che hanno presenziato alla cerimonia di taglio del nastro. La struttura, situata nel centro della città, è operativa da alcuni giorni e ora ufficialmente aperta al pubblico.

La struttura, punto di riferimento della sanità locale, è aperta dai primi di marzo. Investimento di circa 4 milioni di fondi Pnrr Taglio del nastro per la casa di comunità di Ponsacco. La struttura è già aperta da qualche giorno, dal 5 marzo, ma l'inaugurazione ufficiale si è svolta stamani, 10 marzo. Con il presidente della Toscana Eugenio Giani sono intervenuti la direttrice generale dell'Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani e il sindaco Gabriele Gasperini. Presenti anche i consiglieri regionali Antonio Mazzeo, Federico Eligi, Irene Galletti, Matteo Trapani e Massimiliano Ghimenti, assieme all'assessore Alessandra Nardini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Asl Umbria 2, inaugurata nuova casa di comunità: "Tappa significativa per la sanità territoriale, avvicina le cure al cittadino”Inaugurata nella mattinata del 3 marzo a Fabro, la nuova sede della Casa della Comunità che ospita i servizi territoriali, di assistenza primaria e...

Leggi anche: Monreale, inaugurata la Casa della Comunità: “Sarà un ospedaletto sotto casa”

Sanità territoriale, inaugurata a Ponsacco la nuova Casa della Comunità

Video Sanità territoriale, inaugurata a Ponsacco la nuova Casa della Comunità

Tutti gli aggiornamenti su Inaugurata la nuova casa di comunità di...

Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Trento sud; Inaugurata la nuova Casa di Comunità a Bellusco; Inaugurata la nuova Casa della Comunità dell'Azienda Usl Umbria 2; Bellusco, inaugurata la nuova Casa di Comunità.

inaugurata la nuova casaBellusco, inaugurata la nuova Casa di ComunitàInaugurata la nuova Casa di Comunità di Bellusco. Una risposta per semplificare l’accesso alle cure e rafforzare la rete sul territorio. mbnews.it

Inaugurata a Ponsacco la nuova casa di comunità. Giani: Un presidio fondamentale per i cittadiniA Ponsacco si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova Casa di Comunità, situata in via Caduti di Nassiriya, alle spalle dello storico distretto sanitario. Lo spazio, nato grazie a un ... intoscana.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.