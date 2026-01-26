Torreano concerto dei cori Nediski Puobi Coro Matajur e Coro Re?an
A Torreano, nella frazione di Masarolis, si terrà un concerto dei cori Nediski Puobi, Coro Matajur e Coro Re?an. L’evento, previsto a partire dalle ore 17, vedrà la partecipazione del gruppo corale storico delle Valli del Natisone, Nediski Puobi. Un’occasione per ascoltare diverse voci e tradizioni musicali in un contesto autentico e condiviso.
