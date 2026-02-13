Il coro della scuola di Galbiate protagonista al meeting per cori giovanili

Il coro dell’ICS Galbiate ha conquistato il palco di Bassano del Grappa durante la XVI edizione del Meeting per cori giovanili e cori di voci bianche, evento che ha riunito gruppi provenienti da tutta Italia e che si è svolto nei giorni scorsi.

Un'intensa e straordinaria tre giorni di musica, formazione ed emozioni per il coro dell'ICS Galbiate, protagonista alla XVI edizione del Meeting per cori giovanili e cori di voci bianche di Bassano del Grappa in scena nei giorni scorsi. Per il secondo anno consecutivo, il coro dell'Istituto comprensivo ha preso parte alla prestigiosa iniziativa organizzata da Asac sotto la direzione artistica di Cinzia Zanon. Un appuntamento di riferimento nel panorama corale giovanile, capace di riunire giovani cantori provenienti da diverse realtà in un'esperienza di alto valore educativo e musicale. Protagonista dei workshop è stato il maestro Basilio Astulez, direttore di coro di fama internazionale, noto per la straordinaria capacità di guidare in pochi giorni ragazzi con percorsi ed esperienze differenti in un coinvolgente viaggio musicale, ricco di energia, entusiasmo e risultati sempre sorprendenti.