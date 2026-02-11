Mascherine pagate e mai arrivate | la truffa ai farmacisti nel pieno dell’emergenza Covid

Nel pieno dell’emergenza Covid, molti farmacisti si sono trovati con le mani vuote. Avevano ordinato mascherine pagandole, ma non sono mai arrivate. Nonostante le promesse, i fornitori hanno fatto perdere le tracce dei prodotti e dei soldi. La questione ha messo in crisi tante farmacie, già sotto pressione per la gestione dell’emergenza. Ora gli esercenti sperano che la procura faccia luce sulla truffa che li ha colpiti duramente.

Ce lo ricordiamo tutti quel 9 marzo 2020 quando l’allora premier Giuseppe Conte annunciava il lockdown a causa del Covid. E tutti ricordiamo anche la ricerca spasmodica di mascherine e dispositivi di protezione individuale che ci potessero proteggere dal virus e di quanto invece questi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Mascherine Pagamento Covid, Oms: “mai raccomandato l’obbligo di vaccini, mascherine e lockdown” L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non ha mai raccomandato l’obbligo di vaccini, mascherine o lockdown durante la pandemia di Covid-19. Battaglia no-vax ai tempi del Covid: la giustizia presenta il conto ai farmacisti di Renate Brianza La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mascherine Pagamento Argomenti discussi: Mascherine pagate e mai arrivate: la truffa ai farmacisti nel pieno dell’emergenza Covid. Mascherine pagate e mai arrivate: la truffa ai farmacisti nel pieno dell’emergenza CovidIn aula si celebra il processo che vede vittime di un raggiro parecchi farmacisti rimasti senza mascherine e contattati nel 2020 da un venditore che, incassati i soldi, spariva ... ilpiacenza.it Un’ora di lavoro non ha lo stesso valore per tutti e tutte. E non è una questione di mestiere, ma di genere. In tutta Europa si registra un gender pay gap medio del 12 per cento: è come dire che le donne da metà novembre in poi non vengono più pagate per il - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.