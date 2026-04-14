A Complete Unknown | la serata dedicata a Bob Dylan chiude la rassegna TSC Club al Sociale

L'ultimo evento della rassegna TSC Club al Teatro Sociale di Como ha visto una serata dedicata a Bob Dylan. La serie di concerti si è conclusa con questa performance, che ha offerto al pubblico l'opportunità di ascoltare musica dal vivo in un ambiente ricco di atmosfera teatrale, con la possibilità di sorseggiare un drink mentre si seguivano le esibizioni. La rassegna ha raccolto consensi per l'intimità e l'atmosfera conviviale creata durante gli spettacoli.

Ultimo appuntamento della tanto apprezzata rassegna TSC Club del Teatro Sociale di Como: una serie di concerti, a cui il pubblico assiste in palcoscenico con la possibilità di sorseggiare un drink durante la performance, come un vero music club, ma all’interno della magica atmosfera di un teatro.🔗 Leggi su Quicomo.it Teatro: ad Arona va in scena la storia di Bob Dylan... quando ancora non era Bob DylanUno spettacolo-concerto coinvolgente e adatto a tutte le età: per scoprire aneddoti su uno dei miti della musica mondiale, per immergersi nel mondo... Leggi anche: Cinema d’argento, al Politeama appuntamento con "A complete unknown"