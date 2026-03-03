Cinema d’argento al Politeama appuntamento con A complete unknown
Mercoledì 4 marzo alle 15, alla Multisala Politeama, si tiene un nuovo appuntamento con
Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Nuovo appuntamento mercoledì 4 marzo alle 15, alla Multisala Politeama, con "Cinema d’argento", la rassegna di film dedicata alla terza età promossa dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. In cartellone questa settimana, con ingresso gratuito, "A complete unknown" (Usa, 2024) diretto da James Mangold. Nel cast, Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook. Ispirato al libro di Elijah Wald, "Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica", il film di James... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Cinema d’argento, al Politeama "Attitudini - Nessuna" con Aldo, Giovanni e GiacomoNuovo appuntamento mercoledì 28 gennaio alle ore 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna "Cinema d’argento".
Si riaccende lo schermo del Cinema d’Argento, al Politeama il film "Conclave"Torna, dopo la pausa per le festività natalizie, l’appuntamento con il Cinema d’Argento, rassegna di film dedicata alla terza età promossa...
