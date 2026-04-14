A Chieti la presentazione del libro Con gli occhi dei familiari Vivere accanto alla sofferenza psichica | il percorso le storie gli strumenti
A Chieti, giovedì 16 aprile 2026 alle ore 17, presso il museo d’arte Costantino Barbella, si terrà la presentazione del libro “Con gli occhi dei familiari. Vivere accanto alla sofferenza psichica: il percorso, le storie, gli strumenti”. L’evento vedrà la partecipazione di autori e relatori che discuteranno delle esperienze di chi si prende cura di persone affette da disturbi psichici, offrendo uno sguardo diretto sulle sfide e le modalità di supporto.
Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 17, il museo d’arte Costantino Barbella di Chieti ospiterà la presentazione del libro “Con gli occhi dei familiari. Vivere accanto alla sofferenza psichica: il percorso, le storie, gli strumenti” (Edizioni Erickson), promosso con il patrocinio del Comune di Chieti.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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