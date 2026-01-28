A Milano, una mostra fotografica mette sotto i riflettori le relazioni tra le persone. Dalle solitudini delle città ai legami familiari, passando per le storie dei rider, le immagini cercano di catturare quella linea invisibile che ci unisce o ci separa. La mostra, intitolata

Può una fotografia rappresentare le relazioni tra le persone? Quella linea invisibile che ci unisce, ci fa stare insieme e talvolta ci allontana? Nasce da queste domande la mostra collettiva Tra Noi, curata dalla fotografa toscana Chiara Vitellozzi e frutto del lavoro portato avanti dai suoi studenti e studentesse. L’inaugurazione è in programma domenica 1 febbraio, alle 17, nello spazio di Bottega Immagine, a Milano. “La nostra società vive una crisi del noi ” si legge nella presentazione dell’evento. “Le comunità si sfilacciano, la fiducia si riduce, l’individualismo cresce anche nei luoghi collettivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle solitudini urbane ai legami familiari, fino alle storie dei rider nelle nostre città: a Milano una mostra fotografica esplora le relazioni con gli altri

