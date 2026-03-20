Da oggi e fino a domenica, piazza Ventidio ad Ascoli ospita la settima tappa della decima edizione di International Street Food, il festival dedicato al cibo di strada. L’evento, che si svolge in tre giorni, coinvolge diversi stand e cucine provenienti da vari paesi, offrendo un’ampia varietà di piatti tipici da tutto il mondo. La manifestazione attira visitatori di tutte le età interessati a scoprire sapori diversi.

Ascoli ospita da oggi a domenica la settima tappa della decima edizione dell’ International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato al cibo di strada. Per tre giorni Piazza Ventidio Basso diventa un crocevia di sapori italiani e internazionali, con decine di food truck e stand selezionati da tutta Italia e dall’estero. L’inaugurazione ufficiale è prevista oggi alle 18, con apertura fino a mezzanotte; sabato e domenica il festival sarà visitabile dalle 12 alle 24, sempre a ingresso gratuito. Il pubblico potrà compiere un vero viaggio gastronomico: dalle bombette pugliesi agli hamburger di Chianina e Scottona, dalle olive ascolane artigianali al kurtos ungherese, passando per arrosticini, paella, fritto di pesce, cucina messicana e pizza napoletana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’International Street Food’. Tre giorni in piazza Ventidio

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