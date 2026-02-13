Papa Leone ha deciso di chiedere ai fedeli di astenersi dai messaggi di odio sui social media durante la Quaresima, in risposta alle tante parole violente che circolano online. La sua richiesta arriva dopo aver osservato un aumento di commenti offensivi e intolleranti su piattaforme come Facebook e Twitter. Il Papa invita a sostituire le parole dure con gesti di ascolto e rispetto, proponendo di usare questa stagione per riflettere sul modo in cui ci si esprime.

Ascoltare e digiunare. È il tema del messaggio di Papa Leone per la prossima Quaresima. Il Pontefice esorta anche a disarmare il linguaggio e a digiunare dalle parole che feriscono gli altri. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Papa Leone ha annunciato che durante la Quaresima, i fedeli devono impegnarsi a evitare anche le parole che possono ferire gli altri, sottolineando come il silenzio e la gentilezza siano strumenti fondamentali per prepararsi alla Pasqua.

Papa Leone: in Quaresima digiuno da messaggi odio sui social

