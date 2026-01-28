Gerry Scotti i commenti sui suoi profili social bloccati da tempo

Gerry Scotti non ha bloccato i commenti sui suoi profili social di recente. A differenza di quanto si era diffuso all’inizio, si scopre che i commenti sono limitati da molto tempo. La conferma arriva da fonti dirette, che spiegano come il conduttore abbia mantenuto questa impostazione senza cambiare nulla negli ultimi mesi.

Gerry Scotti non ha bloccato di recente i commenti sul suo account Instagram. Contrariamente a quanto trapelato in un primo momento e pubblicato in precedenza, si apprende che i commenti ai post Instagram del conduttore sono limitati da molto tempo. I commenti, anche recenti, ancora visibili sul profilo di Scotti, appaiono sotto a post realizzati dal conduttore 'in collaborazione' con altri profili. Su questi post la policy Meta non permette di limitare i commenti. Giovedì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 torna "Striscia la notizia - La voce della presenza", condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con il secondo appuntamento.

