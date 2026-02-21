Tutto quello che c' è da sapere sulle scelte beauty di Cindy Crawford che il 20 febbraio ha compiuto 60 anni Dai capelli al make up il suo stile

Cindy Crawford, che ha compiuto 60 anni il 20 febbraio, resta una icona di bellezza. La sua passione per il make-up e i capelli perfetti si manifesta ancora oggi, ispirando molte donne. Con un look sempre curato e alla moda, Cindy continua a sorprendere con scelte di stile che uniscono eleganza e semplicità. La sua carriera nel mondo della moda si rinnova, dimostrando che la bellezza non ha età.

