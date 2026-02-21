Tutto quello che c' è da sapere sulle scelte beauty di Cindy Crawford che il 20 febbraio ha compiuto 60 anni Dai capelli al make up il suo stile
Cindy Crawford, che ha compiuto 60 anni il 20 febbraio, resta una icona di bellezza. La sua passione per il make-up e i capelli perfetti si manifesta ancora oggi, ispirando molte donne. Con un look sempre curato e alla moda, Cindy continua a sorprendere con scelte di stile che uniscono eleganza e semplicità. La sua carriera nel mondo della moda si rinnova, dimostrando che la bellezza non ha età.
Ha compiuto 60 anni il 20 febbraio, e Cindy Crawford rientra alla perfezione nella categoria delle cosiddette «perennial», donne a cui è difficile attribuire un’età senza conoscerla realmente. La definizione le piacerebbe: sul sito di Meaningful Beauty, il brand che ha fondato nel 2004, il claim lanciato in occasione del compleanno è stato: «Compie 60 anni, sembra senza età». Cindy Crawford, una donna senza età. Marketing, certo (non a caso il focus dei suoi prodotti è l’anti age), ma non solo. Cindy Crawford è cambiata, ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, ma è stata capace di rimanere fedele a se stessa, senza lasciarsi tentare dall’illusione di fermare il tempo o, ancora peggio, di portarlo indietro.🔗 Leggi su Amica.it
Poco trucco, capelli biondi ottenuti a fatica, un velo di rossetto rosso: tutto quello che c'è da sapere sul suo stile beauty senza tempoLa storia d’amore tra Carolyn Bessette e John Fitzgerald Kennedy Jr.
Cindy Crawford compie 60 anni: dai primi scatti in piscina con il fidanzato del liceo al segreto del suo matrimonio felice, fino a quella volta in cui (per sbaglio) finì nel letto di ClooneyCindy Crawford ha compiuto 60 anni, una tappa che segna decenni di successi e ricordi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lecce-Inter, tutto quello che c'è da sapere; State of play di febbraio 2026, tutto quello che c’è da sapere sulle novità Playstation in 18 trailer; Referendum sulla Giustizia, tutto quello che c'è da sapere; Inps: tutto quello che c’è da sapere sugli Isac.
Tutto quello che c’è da sapere su Sanremo 2026Manca una settimana all'inizio di Sanremo 2026: una guida completa di cosa sapere su quello che succederà in Riviera dal 24 al 28 febbraio ... billboard.it
Fantasanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: le quotazioni degli artisti in gara, le nuove regole, i bonus e i malusRegole, quotazioni, bonus e malus del FantaSanremo 2026: scopri come funziona il gioco più amato del Festival di Sanremo ... ilfattoquotidiano.it
BUON COMPLEANNO Cindy Crawford ---- 60 anni Cindy Crawford è una supermodella e attrice statunitense. Tra le più famose e richieste modelle a cavallo degli anni ottanta e novanta, il suo patrimonio si aggira sui 400 milioni di dollari - facebook.com facebook
Cindy Crawford compie 60 anni: una bellezza da oltre mille copertine in carriera x.com