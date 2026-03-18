Tumore dell’anca in un bimbo di 9 anni | al Santobono il primo intervento di questo tipo nel Sud Italia

Al Santobono è stato eseguito il primo intervento di questo genere nel Sud Italia su un bambino di 9 anni affetto da un tumore all’anca. L’operazione, complessa, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l’ospedale, l’Istituto Tumori Pascale e l’Ospedale del Mare. L’intervento ha permesso di evitare l’amputazione e rappresenta un passo importante nel trattamento di questa patologia nei più giovani.

Tumore dell’anca in un bimbo di 9 anni: al Santobono intervento complesso evita l’amputazione. Operazione eseguita con la collaborazione dell’Istituto Tumori Pascale e dell’Ospedale del Mare. È il primo intervento di questo tipo nel Sud Italia in età pediatrica. Un complesso intervento di chirurgia oncologica e ricostruttiva è stato eseguito con successo presso l’Ospedale Santobono di Napoli su un bambino di 9 anni a cui era stato diagnosticato un osteosarcoma dell’ala iliaca destra. Un tumore osseo dell’anca che, per posizione e complessità, rappresentava una sfida chirurgica estremamente complessa. La lesione, localizzata nel bacino, infatti, rischiava di compromettere la funzionalità della gamba, con il concreto pericolo di dover ricorrere a una procedura chirurgica altamente demolitiva di amputazione dell’arto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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