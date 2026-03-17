Al San Matteo di Pavia un intervento mini-invasivo da record italiano per curare l’aneurisma dell’aorta | il paziente di 68 anni è già a casa

Al San Matteo di Pavia è stato eseguito un intervento mini-invasivo record in Italia per trattare un aneurisma dell’aorta toraco-addominale. Il paziente, un uomo di 68 anni, è già tornato a casa dopo l’operazione. Per la prima volta nel paese, è stata impiantata una nuova endoprotesi “off the shelf” utilizzata per questo tipo di intervento.

Pavia, 17 marzo 2026 – Al San Matteo, per la prima volta in Italia, è stata impiantata una nuova endoprotesi “off the shelf“ per il trattamento mini-invasivo degli aneurismi dell’aorta toraco-addominale. L’intervento è stato eseguito dall’ équipe di Chirurgia vascolare diretta da Antonio Bozzani su un paziente di 68 anni che è già stato dimesso. Il dispositivo, una Thoracoabdominal Branch Endoprosthesis, è una protesi endovascolare dotata di ramificazioni che consentono di mantenere la perfusione degli organi viscerali, escludendo allo stesso tempo la sacca aneurismatica dal flusso sanguigno. Successo al San Matteo. Fibrillazione atriale: intervento d’avanguardia “Ampliare le opzioni terapeutiche” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al San Matteo di Pavia un intervento mini-invasivo da record italiano per curare l’aneurisma dell’aorta: il paziente di 68 anni è già a casa Articoli correlati Dieci polmoniti l'anno da vent'anni: salvata dall'incubo con un intervento mini-invasivo al San CamilloAnni di sofferenze, con cicli di antibiotici, ricoveri e controlli in strutture di più Regioni. Intervento chirurgico complesso al 'Tatarella', maxicalcolo vescicale rimosso con laser mini-invasivo: salvata paziente con spina bifidaL’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero ‘Giuseppe Tatarella’ di Cerignola oggi ha eseguito con successo un... Una raccolta di contenuti su San Matteo di Temi più discussi: Tue so’ le laude…Melologo scenico su Francesco d’Assisi; Trapianti di rene da vivente: liberi dalla dialisi grazie al dono di mogli, figlie, sorelle. Le storie di Ann…; Il mare che unisce: tecniche e culti mediterranei tra Pisa e la Catalogna; Pavia, confermata al Centro senologico del San Matteo la certificazione di Breast Unit. Al San Matteo di Pavia un intervento mini-invasivo da record italiano per curare l’aneurisma dell’aorta: il paziente di 68 anni è già a casaPer la prima volta nel nostro Paese impiantata un’endoprotesi pronta all’uso. Il direttore della Chirurgia vascolare: Coi nuovi dispositivi opzioni terapeutiche sempre più ampie ... ilgiorno.it Organico e mensa ko. Al San Matteo tira aria di scioperoPavia, gli aderenti alla Uil hanno confermato lo stato di agitazione ... msn.com #Giornatamondialedelrene - Dei circa 750 trapianti di rene eseguiti al San Matteo, una novantina quelli resi possibili dalla generosità di donatori viventi: persone che al timore della sala operatoria hanno anteposto l'amore per il proprio fratello o sorella, marito - facebook.com facebook Bon dia Vocazione di San Matteo, 1599 Caravaggio x.com