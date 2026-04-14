57 regole di GQ per non sfigurare al prossimo matrimonio

I matrimoni sono eventi sociali spesso pieni di allegria e momenti speciali, ma anche occasioni che richiedono attenzione e preparazione. Organizzarli o parteciparvi può risultare impegnativo, con costi elevati e situazioni che possono mettere alla prova la pazienza di tutti. Per evitare errori e sentirsi a proprio agio, molte persone cercano consigli su come comportarsi e vestirsi in modo appropriato.

I matrimoni sono tra gli appuntamenti sociali più gioiosi e memorabili, ma anche tra i più impegnativi, costosi e potenzialmente stressanti, sia per chi li organizza sia per chi vi partecipa. In gioco c’è un intreccio di personalità, tradizioni, aspettative e, naturalmente, l’obbligo non scritto di presentarsi al meglio. Che tu sia uno sposo alle prese con la pianificazione o un invitato che cerca di orientarsi tra dress code e convenzioni, una guida fa la differenza. Per questo abbiamo convocato i nostri consulenti interni: redattori esperti, veterani di decine di matrimoni vissuti e organizzati, che hanno passato al setaccio ogni possibile dilemma maschile.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 57 regole di GQ per non sfigurare al prossimo matrimonio GQ e Thom Browne vanno a San Francisco, preparati al GQ Bowl Fashion Show 2026Il GQ Bowl, la serata più fashion del football, torna il 6 febbraio (o meglio, alle 4 ora italiana del 7 febbraio). Sudan, droni sterminano 57 civili durante un matrimonio: l’orroreUn attacco aereo condotto da droni dell’esercito sudanese ha sterminato 57 persone, tra cui numerosi minori, durante una celebrazione nuziale nel...