GQ e Thom Browne vanno a San Francisco preparati al GQ Bowl Fashion Show 2026

Il GQ Bowl Fashion Show 2026 si terrà il 6 febbraio a San Francisco, portando un’attenzione speciale alla moda nel contesto del football. L’evento, che si svolge ogni anno, rappresenta un’occasione per unire stile e sport in un’atmosfera raffinata e innovativa. Organizzato da GQ e Thom Browne, questa manifestazione si conferma come un appuntamento imperdibile nel calendario fashion internazionale.

Il GQ Bowl, la serata più fashion del football, torna il 6 febbraio (o meglio, alle 4 ora italiana del 7 febbraio). Dopo il successo della prima edizione, la sfilata firmata Emily Bode che lo scorso anno ha conquistato tutti, riportiamo lo stesso spirito nel weekend del grande evento a San Francisco insieme a un protagonista d'eccezione: l'unico e inimitabile Thom Browne. Quest'anno Browne, maestro dell'eleganza contemporanea e presidente del CFDA, presenterà la sua collezione Autunno 2026 al Legion of Honor, il museo affacciato sulla baia. Un contesto perfetto, soprattutto considerando il legame personale dello stilista con il football.

