Sudan droni sterminano 57 civili durante un matrimonio | l’orrore

Durante un matrimonio nel quartiere di Al-Salam a Kutum, nel Nord Darfur, un attacco aereo con droni dell’esercito sudanese ha causato la morte di 57 civili, tra cui molti minori. L’attacco si è verificato durante la celebrazione nuziale, senza indicazioni di altri feriti o sopravvissuti. La notizia è stata confermata da fonti locali e ha suscitato reazioni internazionali.

Un attacco aereo condotto da droni dell’esercito sudanese ha sterminato 57 persone, tra cui numerosi minori, durante una celebrazione nuziale nel quartiere di Al-Salam a Kutum, nel Nord Darfur. L’aggressione, avvenuta nelle ore notturne, ha lasciato anche 107 feriti e ha scatenato un’ondata di proteste internazionali per chiedere l’intervento della Corte Penale Internazionale e delle Nazioni Unite contro la brutalità dei reparti militari guidati da Abdel Fattah al-Burhan. Il massacro di Kutum e le accuse di pulizia etnica. L’atmosfera di festa nel distretto di Al-Salam è stata cancellata in modo brutale dall’intervento dei droni appartenenti alle forze armate sudanesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sudan, droni sterminano 57 civili durante un matrimonio: l’orrore Orrore in Sudan, le milizie ribelli lanciano uno sciame di droni sull’ospedale Al-Mazmoum causando una strageIn Sudan le RSF colpiscono l’ospedale Al-Mazmoum con un drone: tre morti, sette feriti. Leggi anche: Sudan: 28 civili uccisi in attacco delle Rsf nel Darfur settentrionale