Migranti toghe pro e buonisti dem il ring tv | Bignami snocciola la lista della vergogna e Bonafè incassa video

Questa mattina sul palcoscenico della tv si è acceso il duello tra Bignami e Bonafè. Da una parte, il deputato della Lega presenta numeri e realtà sulla questione migranti, dall’altra, la rappresentante del Pd risponde con toni più morbidi e parole di solidarietà. La sfida tra i due si gioca tra fatti concreti e accuse di propaganda, mentre il pubblico assiste a un altro episodio di una polemica che non si placa.

Migranti, sul ring della tv va in scena il match tra Bignami e Bonafè. Ossia: tra fatti e dati della cronaca politica e mistificazioni buoniste e propaganda dem. Mentre il governo di Giorgia Meloni tenta di arginare l’ondata migratoria e garantire la sicurezza dei cittadini, nel salotto di Dritto e Rovescio va in scena il naufragio della retorica piddina. Galeazzo Bignami (FdI) ha messo a nudo, con la forza dei fatti, quel corto circuito tra sinistra e toghe che vorrebbe trasformare l’Italia nel “Paese del Bengodi” per delinquenti e trafficanti. Migranti, lo scontro in tv tra Bignami e Bonafè. E così, a Rete 4 di Dritto e Rovescio, sotto lo sguardo attento e il piglio del conduttore Del Debbio, lo studio si trasforma i un ring mediatico in cui, tra botte e risposte, il ko lascia al tappato una sinistra dagli argomenti poco difendibili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Un commento di Hannoun, Bignami e altri esponenti politici ha suscitato polemiche.

Le tensioni tra le autorità e le Ong che operano in mare continuano a dividere l’opinione pubblica.

