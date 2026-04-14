25 aprile sull' Etna | passeggiata da Piano Provezana a Piano delle Quaglie
Il 25 aprile, un gruppo di escursionisti si prepara a percorrere i sentieri tra Piano Provezana e Piano delle Quaglie, nell'area di Etna Nord. L'escursione prevede un percorso naturalistico attraverso paesaggi verdi e panorami vulcanici. La passeggiata si svolgerà lungo sentieri ben segnalati, con partenze programmate durante la giornata. La zona scelta rappresenta un punto di interesse per chi desidera esplorare le caratteristiche di questa parte dell’Etna.
Per il 25 aprile ti aspetta un'escursione speciale tra i sentieri di Etna Nord, un angolo affascinante e verdeggiante del vulcano. Partiremo da Piano Provenzana e attraverseremo una pineta secolare, in parte ricoperta dalle eruzioni del 2002. Lungo il percorso, vedremo come la natura riconquista.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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