Lecce Atalanta 0-3 | al Via del Mare comoda scampagnata nerazzurra

Nella partita giocata al Via del Mare, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Lecce. La gara si è conclusa con un risultato netto a favore degli ospiti, che hanno dominato l'incontro senza incontrare grosse difficoltà. Circa 100 tifosi nerazzurri hanno assistito alla partita, mentre i padroni di casa non sono riusciti a mettere in difficoltà gli avversari. La partita si è conclusa nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Prestazione scialba dei giallorossi che si sfaldano appena gli ospiti trovano le misure. Scalvini, difensore, fa un gol tecnicamente pregevole. A segno anche Krstovic, l’ex di turno che non ha esultato, e poi Raspadori LECCE – Pasquetta felice per l’Atalanta e per i circa 100 tifosi nerazzurri al seguito della squadra di Palladino: allo stadio di Via del Mare il Lecce non oppone una credibile resistenza e al 90’ il risultato è di 3 a 0 per i nerazzurri. Sul tabellino le firme di Scalvini nel primo tempo e di Krstovic, l’ex che non ha esultato, e Raspadori nella ripresa. E va anche detto che Falcone ha fatto un paio di interventi determinanti. Il Lecce resta terzultimo con la Cremonese, a quota 27 punti, e nel prossimo turno far visita al Bologna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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