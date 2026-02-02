Frana a Niscemi le immagini del 1997 tra crepe nei muri e case pericolanti | Disastro annunciato

La frana di Niscemi ripropone vecchi timori. Le immagini del 1997 mostrano crepe nei muri e case pericolanti, segni di un rischio mai preso abbastanza sul serio. Ora, la terra torna a muoversi, e i residenti chiedono interventi immediati. Secondo Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle, quella frana era un

La frana a Niscemi era un “disastro annunciato”? La risposta è affermativa, secondo Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle. Fanno discutere, intanto, le immagini risalenti al 1997 che già mostravano le crepe nei muri e le case pericolanti nel comune siciliano in provincia di Caltanissetta. Le immagini del 1997 dopo la prima frana a Niscemi La polemica di Ettore Licheri sulla frana a Niscemi Le accuse del sindaco di Niscemi nel 1997 Le parole dell'allora responsabile della Protezione civile siciliana Le immagini del 1997 dopo la prima frana a Niscemi La trasmissione Mediaset Mattino Cinque ha mostrato le immagini del Tg5 sulla frana avvenuta a Niscemi nel 1997, che già all’epoca mostravano crepe nei muri e case pericolanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La frana a Niscemi ha causato ingenti danni, con un fronte in espansione e numerose case a rischio crollo.

