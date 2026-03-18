Stasera in tv mercoledì 18 marzo | 1997 | Fuga da New York

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 18 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 18 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. 1997: Fuga da New York (Escape from New York) è un film del 1981 diretto da John Carpenter, con Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes ed Harry Dean Stanton. La pellicola introduce il personaggio dell'antieroe Jena Plissken (chiamato "Snake" Plissken in inglese), interpretato da Russell1. 🔗 Leggi su 2anews.it

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