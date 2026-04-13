Una frattura senza precedenti si è aperta tra la Casa Bianca e il Vaticano. Donald Trump ha condiviso sui social una foto che lo ritrae con sembianze di Gesù, in risposta a un commento in cui aveva criticato il Papa. La pubblicazione ha suscitato reazioni e discussioni nel mondo politico e religioso, portando a un forte scontro tra le istituzioni. Nei giorni successivi, sono stati registrati commenti e prese di posizione da parte di rappresentanti di entrambe le parti.

Una frattura senza precedenti si è aperta tra la Casa Bianca e il Vaticano. Donald Trump ha lanciato un attacco frontale contro Papa Leone XIV, primo pontefice americano nella storia della Chiesa cattolica, con dichiarazioni che segnano uno degli scontri più duri mai registrati tra un presidente degli Stati Uniti e l’autorità spirituale di oltre un miliardo di cattolici nel mondo. Il capo della Casa Bianca, mentre si trovava a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida, ha pubblicato un lungo messaggio su Truth Social nel quale ha definito il pontefice “debole sulla criminalità” e “pessimo in politica estera”. Reporter: Why did you attack Pope Leo? Trump: I don’t think he’s doing a very good job.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump pubblica una foto da “Gesù” dopo aver attaccato il Papa: “Mi deve tutto”

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Trump, "in Iran tra poco tutto finito. Ci avrebbero attaccato entro una settimana"In Iran "sarà tutto finito abbastanza rapidamente", anche perché "abbiamo distrutto circa l'80%" dei siti missilistici.

Le nuove foto degli Epstein file diffuse dal governo americano