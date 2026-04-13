Durante il volo verso Algeri, il Papa ha commentato le recenti dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, rifiutando ogni timore nei confronti di commenti o attacchi pubblici. Ha anche risposto a una domanda sulla diffusione di una foto che lo ritrae come Gesù, senza entrare nel merito delle polemiche. Il Papa ha mantenuto un tono calmo, concentrandosi sulle attività programmate in Algeria.

Papa Leone XIV risponde ai giornalisti sul volo che lo porta ad Algeri per il suo viaggio apostolico in Africa, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha definito “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera” con un lungo e durissimo post sui social media. Un attacco senza precedenti nella storia dei rapporti tra Vaticano e Casa Bianca, che segna una rottura clamorosa tra il primo Papa americano della storia e l’inquilino della Casa Bianca. “ Non ho paura dell’amministrazione Trump. Il mio messaggio, il messaggio della Chiesa è il Vangelo che voglio annunciare ad alta voce “, ha dichiarato il Pontefice davanti alle telecamere, citando poi le Beatitudini: “ Beati i costruttori di pace “.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Non ho paura di lui”: il Papa risponde a Trump dopo l’attacco e la foto da “Gesù”

Papa Leone risponde a Trump dopo l'incredibile attacco del presidente Usa, "non ho paura, parlo del Vangelo"Papa Leone XIV ha replicato a Donald Trump dopo il duro attacco del presidente degli Stati Uniti d’America.

Trump si raffigura come Gesù e attacca il Papa: “Si dia una regolata”. Leone XIV: “Non ho paura di lui”Trump si raffigura come Gesù sui social e attacca il Pontefice: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente degli Stati Uniti perché sto facendo...