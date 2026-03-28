Durante una gara di ski cross, il campione olimpico è stato colpito al volto da un altro atleta durante una fase di gara. L’incidente è avvenuto nei quarti di finale a Gällivare, causando un’immediata reazione tra i presenti. La competizione è proseguita con alcune interruzioni, mentre le autorità sportive stanno valutando le circostanze dell’accaduto.

Un episodio controverso ha coinvolto il campione Olimpico Simone Duromedis nella penultima tappa di Coppa del Mondo. Durante un testa a testa nei quarti di finale di Gara 1, infatti, l'italiano ha subito un colpo, chiaramente volontario, dal rivale francese Youri Duplessis-Kergomard che ne ha provocato la caduta, compromettendone la qualificazione al turno successivo. L'italiano è stato infine classificato con un dnf, ovvero prova non terminata, eliminazione nei quarti senza ripescaggio nella semifinale. Duplessis-Kergomard, che ha poi chiuso la gara al primo posto, è stato ammonito con un cartellino giallo, il che comporta la retrocessione, ma non la squalifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Clamoroso nello ski cross: Deromedis si prende un pugno in faccia da Duplessis-Kergomard!

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