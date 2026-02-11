Video celebrativo per Lautaro Martinez | il caso che fa discutere anche l' Equipe

Un video celebrativo dedicato a Lautaro Martinez sta facendo discutere in Italia e in Francia. L’Inter ha pubblicato un video che ripercorre la sua storia, con 171 presenze e il terzo posto tra i più presenti di sempre. La scelta di mettere in evidenza questi numeri ha scatenato reazioni contrastanti, anche sui social. L’attaccante argentino continua a essere al centro dell’attenzione, tra tifosi che lo amano e altri che chiedono più gol. La polemica resta aperta.

Ha scritto la nostra storia, anno dopo anno??171 volte. Terzo di sempre??? pic.twitter.comAv4HdVT6aR Nel confronto tra Sassuolo e Inter, la vittoria per 0-5 è stata accompagnata da un momento destinato a restare impresso nella storia nerazzurra: Lautaro Martínez ha gonfiato la rete e consolidato il suo ruolo di capitano, toccando quota 171 gol con la maglia dell'Inter e agganciando Roberto Boninsegna al terzo posto nella classifica all-time del club. Il traguardo testimonia il peso specifico del "Toro" nella storia recente della società, senza discostarsi dall'attenzione che lo accompagna nel tempo.

