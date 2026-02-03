La quarta e ultima puntata speciale di ‘Zelig’ per festeggiare i 30 anni ha portato sul palco molti volti noti. Tra le pagelle, spicca la delusione per “Sconsolata” con un 4, mentre Olly ottiene un 7 grazie a Angioni che lo punge. Gioele Dix si conferma invece il “Ministro del traffico” con un 8. La serata ha deciso chi ha resistito e chi, invece, ha lasciato il pubblico con meno entusiasmo.

La quarta e ultima puntata speciale per celebrare il trentennale di ‘Zelig’ ha visto avvicendarsi sul palco diversi volti storici del programma. Di alcuni, al solito, avremmo preferito conservare il bel ricordo. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio salutano commossi il pubblico, forse cala definitivamente il sipario sullo show (anche se una sibillina scritta in sovrimpressione recita ‘a presto.’). Vediamo insieme i promossi e i bocciati. Non il miglior monologo di Max Angioni. Ma, almeno, non ha urlato. Il comico e co-conduttore de ‘Le Iene’ riepiloga il 2025 sottolineando quanto non sia stato un anno semplice per diversi motivi.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Zelig Trentennale

Le pagelle di Zelig, in onda su Canale 5, offrono un bilancio delle performance dei protagonisti durante la prima serata evento dedicata ai 30 anni dello show.

Al Teatro Guglielmi, domani e giovedì alle 21, sono in programma due serate dedicate a “Pirandello Pulp”, interpretato da Massimo Dapporto e Fabio Troiano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Zelig Trentennale

Argomenti discussi: Zelig, le pagelle: Sconsolata sconsolante (4), Angioni punge Olly (7), Gioele Dix Ministro del traffico (8).

Zelig 30 stasera su Canale 5: Ale & Franz, Sconsolata e tutti i comici dell'ultima puntataZelig 30 arriva al traguardo finale con un'ultima serata che mette insieme ancora una volta passato e presente dello show che ha segnato un'epoca della televisione italiana. Trent'anni di comicità non ... msn.com

Zelig, le pagelle: Pucci ha paura di scopare (5), Katia e Valeria brave! Brave! Brave! (9), Mannino scocciata (6-)La terza puntata che omaggia il trentennale di ‘Zelig' ha per protagoniste assolute Katia Follesa e Valeria Graci, riunite per tornare nei body delle loro Miss Italia e nei quattro stracci buzziconi d ... today.it

Gli anni passano, ma lui è sempre in****ato, il grandissimo Gioele Dix è tornato a Zelig! #Zelig festeggia 30 anni, ora su Canale 5 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook