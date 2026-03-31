Nelle ultime ore, Netflix ha comunicato un incremento dei costi degli abbonamenti, coinvolgendo milioni di utenti in diversi paesi. I nuovi prezzi sono stati ufficialmente resi noti dalla piattaforma, che ha aggiornato le tariffe applicate ai vari piani di servizio disponibili. La modifica si applica a tutte le tipologie di sottoscrizione offerte dall’azienda.

Nelle ultime ore, la piattaforma di streaming Netflix ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi degli abbonamenti, suscitando attenzione tra milioni di utenti. La notizia riguarda per ora esclusivamente gli Stati Uniti, ma rappresenta un segnale importante anche per il mercato europeo. Non è la prima volta che accade, infatti si tratta del secondo rincaro in poco più di un anno. L’azienda giustifica questa scelta con la necessità di continuare a investire in contenuti e migliorare l’esperienza degli utenti. Ma quanto costerà davvero oggi Netflix? E cosa potrebbe succedere in Italia? Dal 26 marzo 2026, i nuovi abbonati negli Stati Uniti devono fare i conti con tariffe aggiornate su tutti i piani disponibili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Netflix: i costi degli abbonamenti aumentano: quali sono ora i nuovi prezzi della piattaforma streaming?

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