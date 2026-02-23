Samsung galaxy book 6 parte da 1.049 dollari negli stati uniti lancio previsto per l’11 marzo

Samsung ha annunciato che il nuovo Galaxy Book 6 partirà da 1.049 dollari negli Stati Uniti, con lancio previsto per l’11 marzo. La presentazione al CES 2026 ha svelato un dispositivo con schermo più grande e processori migliorati. La compagnia punta a conquistare il mercato dei portatili premium, offrendo prestazioni potenziate rispetto ai modelli precedenti. Molti attenti osservatori attendono di provarlo nelle prossime settimane.

la presente analisi sintetizza le novità relative alla gamma galaxy book 6 di samsung, presentata al ces 2026. l’uscita negli stati uniti è prevista per l’11 marzo, con disponibilità su samsung.com e probabilmente anche presso i rivenditori autorizzati. l’obiettivo è offrire una panoramica chiara su prezzi, caratteristiche chiave e opportunità di prenotazione. galaxy book 6: rilascio negli usa e lineup. la casa produttrice ha confermato l’arrivo negli statunitense a partire dal 11 marzo, accompagnato da una variazione di modello che comprende tre varianti: galaxy book 6, galaxy book 6 pro e galaxy book 6 ultra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

