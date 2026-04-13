WWE | Sami Zayn risponde alle critiche

Durante le ultime settimane, e in particolare nell'ultimo episodio di SmackDown, Sami Zayn ha affrontato alcune critiche provenienti dal pubblico e dai commentatori. Nel corso di un suo promo, il wrestler ha risposto direttamente alle osservazioni ricevute, mantenendo un tono calmo e concentrato sulla propria performance. La discussione ha suscitato l’attenzione degli appassionati di wrestling, che hanno seguito con interesse gli sviluppi della vicenda.

Durante le ultime settimane, e soprattutto durante il promo dell’ultima puntata di SmackDown, lo U.S. Champion Sami Zayn ha subito diversi fischi e critiche, “colpevole” di aver tolto a Carmelo Hayes il meritato match a Wrestlemania 42. Le critiche sui social ed in continui fischi nelle arene sono una chiara presa di posizione da parte del pubblico. Addirittura, durante l’ultima puntata di SmackDown è andato forte il coro “Sami Hogan”. In un post su X, il canadese continua a sostenere di non aver fatto nulla di sbagliato. Ma i fan dichiaratamente hanno scelto da che parte stare. Sono forti, quindi, i rumor secondo i quali la WWE potrebbe optare per un doppio turn a Wrestlemania, con Sami Zayn passare nuovamente tra le fila dei cattivi e Trick William tra i face.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn risponde alle critiche WWE: I fan si ribellano a Sami ZaynNella puntata di SmackDown di venerdì 27 marzo è successo qualcosa di inatteso che ha creato una profonda spaccatura nel fandom WWE: Sami Zayn, con... Sami Zayn lotta per conquistare il WWE ChampionshipNel panorama WWE il WWE Championship resta nelle mani del campione in carica, con le dinamiche tra titolare, sfidanti e strategie di avvicinamento... WWE Smackdown 3 April 2025 Result Video:Pat McAfee answers the call for Randy Orton to take out Cody