WWE | I fan si ribellano a Sami Zayn

Durante la puntata di SmackDown di venerdì 27 marzo, Sami Zayn ha vinto contro Carmelo Hayes e si è aggiudicato nuovamente il titolo di WWE United States Champion. La vittoria, ottenuta con l’aiuto involontario di Trick Williams, ha provocato reazioni contrastanti tra i tifosi. Alcuni hanno espresso entusiasmo, mentre altri si sono mostrati delusi o contrari, creando una divisione tra i supporter della federazione.

Nella puntata di SmackDown di venerdì 27 marzo è successo qualcosa di inatteso che ha creato una profonda spaccatura nel fandom WWE: Sami Zayn, con l’involontaria complicità di Trick Williams, ha sconfitto Carmelo Hayes laureandosi nuovamente WWE United States Champion. Da settimane è nell’aria che la rivalità parallela nata tra il canadese e Trick Williams sia destinata a renderli protagonisti di un match a WrestleMania 42, ma a quanto pare la scelta non ha avuto il riscontro che ci si aspettava. Pioggia di dislike sulla vittoria di Sami Zayn. Oramai è innegabile che i social network siano un riflesso della società reale e in alcuni casi, come ad esempio il Wrestling, possano offrire la possibilità di far sentire la propria voce più di altri contesti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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