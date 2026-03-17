Napoli brutte notizie per Conte | i tempi di recupero si allungano

A Napoli, le condizioni di Antonio Vergara richiedono più tempo per il recupero, creando preoccupazione tra lo staff medico. L’infortunio del giocatore ha portato a una valutazione più precisa dei tempi necessari per il recupero, che si sono allungati rispetto alle previsioni iniziali. La situazione richiede un’attenzione particolare nella gestione dei tempi di riabilitazione.

La situazione legata all’infortunio di Antonio Vergara preoccupa lo staff e impone una gestione particolarmente attenta dei tempi di recupero. Dopo le ultime valutazioni mediche, infatti, il quadro clinico ha richiesto un’analisi più approfondita ed un ulteriore consulto medico. L’obiettivo è evitare ricadute e permettere al giocatore di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Stop forzato e tempi di recupero. La fascite plantare, con cui il giocatore aveva continuato a scendere in campo grazie anche all’utilizzo di infiltrazioni, ha finito per aggravarsi fino a provocare una vera e propria lesione. Una situazione che ha costretto lo staff medico del Napoli a fermarlo immediatamente per evitare ulteriori complicazioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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