Jeff Jarrett | Ecco perché WrestleMania 42 sta faticando nelle vendite

Jeff Jarrett spiega che le vendite di biglietti per WrestleMania 42 sono più lente rispetto all’anno scorso. La causa principale è la diminuzione dell’interesse tra i fan e la concorrenza di altri eventi sportivi. La WWE ha registrato un calo nelle prenotazioni, soprattutto nelle grandi città. Molti appassionati attendono offerte più convenienti prima di acquistare. La situazione preoccupa gli organizzatori, che cercano nuove strategie di vendita.

La WWE si trova a fare i conti con un problema insolito per il suo evento di punta: le vendite dei biglietti di WrestleMania 42 procedono più lentamente rispetto all’anno scorso. A commentare la situazione è intervenuto Jeff Jarrett, che nel suo podcast “My World” ha offerto la sua lettura su quello che potrebbe essere il nodo della questione. Stessa città per due anni di fila: il fattore psicologico secondo Jarrett. Sia WrestleMania 41 che WrestleMania 42 si tengono a Las Vegas, in Nevada, e per Jarrett è proprio questa la chiave del problema. “Tornare nella stessa location per due anni consecutivi innesca un meccanismo psicologico molto semplice: ‘Sai che c’è? Quest’anno non ci torniamo’”, ha spiegato durante il podcast. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

